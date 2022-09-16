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Tekirdağ haberi: Elazığ Karakoçan FK, Ergene Velimeşespor ile eşleşti

Spor Haberleri

Tekirdağ haberi: Elazığ Karakoçan FK, Ergene Velimeşespor ile eşleşti

Tekirdağ haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda ES Elazığspor'u eleyen Elazığ Karakoçan FK'nın 2. Turdaki rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda ES Elazığspor'u eleyen Elazığ Karakoçan FK'nın 2. Turdaki rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu. 1. Tur'da Entegre Solar Elazığspor'u 1-0 mağlup ederek tur atlayan Elazığ Karakoçan FK'nın 2. turdaki rakibi Ergene Velimeşespor oldu. TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan iki takımı karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçına Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Müsabakalar 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Karakoçan Tekirdağ Elazığ Spor Haberler

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