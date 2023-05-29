Talasgücü Belediyespor U-17 Ligi'ni de Şampiyon Olarak Tamamladı

A takımı Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 3. Lig'e çıkan, U-14 Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor, U-17 Ligi'ni de namağlup zirvede tamamladı. Başkan Yalçın'ın en önemli projelerinden birisi olan sporcu fabrikasının bir parçası olan Talasgücü Belediyespor altyapı takımları, elde ettikleri başarılarla adeta 'Şampiyonluk Fabrikası' oldu.

Bu sezon başarılarıyla adından söz ettiren Talasgücü Belediyespor'a bir şampiyonluk da U-17 takımından geldi. Daha önce A takımda 3. Lig'e çıkma başarısını yakalayarak Kayseri'nin ikinci profesyonel takımı olan ve U-14 liginde şampiyonluğu olan sarı- lacivertli takıma bir şampiyonluk da U-17 takımı yaşattı. Hafta sonu yapılan final maçında Erciyesgücü ile karşı karşıya gelen Talasgücü Belediyespor takımı, rakibini 2-0 mağlup ederek grubunu namağlup tamamladı. Bu sonuçla şampiyon olan Talasgücü Belediyespor, Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkını elde etti.

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Kulübü Fahri Başkanı Mustafa Yalçın, "Gençlere yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını toplamaya başladık. Yüz ağartan projelerimiz arasında Sporcu Fabrikası vardı. Bunun bir parçası olan Talasgücü Belediyesporumuzun altyapısı adeta Şampiyonluk Fabrikası oldu. A takımımız Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselme başarısını elde etti ve Kayseri'ye Kayserispor'dan sonra ikinci profesyonel takımı hediye ettik. Yine aynı şekilde U-14 takımımız Kayseri şampiyonu oldu. U-18 takımımız ise final maçında Kayseri şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. U-17 takımımız da büyük başarı göstererek 10'da 10 yaptı ve ligi namağlup şampiyon bitirerek Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonluklarda emeği olan hem sporcu kardeşlerimize hem de teknik heyetimize teşekkür ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum." diye konuştu.

Başkan Yalçın daha sonra futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarla şampiyonluğu coşkuyla kutladı. - KAYSERİ