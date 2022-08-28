Svetislav Pesic: "Önemli bir galibiyetti" Spor Haberleri - Svetislav Pesic: "Önemli bir galibiyetti" Sırbistan Başantrenörü Svetislav Pesic, Türkiye karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. - Svetislav Pesic: "Önemli bir galibiyetti" İSTANBUL - Sırbistan Başantrenörü Svetislav Pesic, Türkiye karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sırbistan, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 79-72'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sırbistan Başantrenörü Svetislav Pesic ile oyunculardan Marko Jagodic-Kuridza konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Svetislav Pesic, "İlk yarı 20 dakika Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağımız oyunu sergiledik. Çok iyi defans yaptık. Akıllıca oynadık. Hücumda biraz zorlandık ikinci yarıda. Ritim kaybettik. Sonunda geri geldik ve karakter koyduk. Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Geri gelmemiz önemliydi. Artık Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. İlk yarı çok iyi oynadıklarını belirten Marko Jagodic-Kuridza, "İkinci yarı zor olacağını biliyorduk. Onlar geri geldi. Maç sonunda karakter gösterdik ve kazandık. Mutluyuz" diye konuştu. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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