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Suşehri ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi

Spor Haberleri

Suşehri ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya ilçedeki 9 Kur'an kursunun öğrencileri katıldı. Turnuva 7 Ağustos'ta sona erecek.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Suşehri Müftülüğü organizesinde düzenlenen turnuvaya ilçedeki 9 Kur'an kursunun öğrencileri katıldı.

Suşehri Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, turnuvanın 7 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Suşehri Belediyesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Yüksel, "Maçlarımız 09.30-12.30 saatlerinde oynanacak. Takımlarımıza başarı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Spor

Hisarcık Suşehri Gençlik Futbol Spor Haberler

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