Süper Lig'de 13 Türk, 4 gurbetçi ve 3 yabancı teknik direktör görev yapacak

En yaşlı teknik adam Şenol Güneş En genç teknik adam Alparslan Erdemİki farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör Okan BurukAynı takımda iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş18 teknik adamın Süper Lig'de şampiyonluğu yokERCAN ATA, ANKARA / - 20 takımla oynanacak 2023-2024 Türkiye...