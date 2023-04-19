SUBÜ öğrencisinden altın madalya
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SUBÜ öğrencisi Furkan Esat Özdin, Trabzon'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
SUBÜ öğrencisi Furkan Esat Özdin, Trabzon'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Furkan Esat Özdin, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Atıcılık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Havalı Tüfek Büyük Erkekler Kategorisinde yarışan Özdin, 613,2 puan alırken Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Yiğit Geçim 612,3 puanla ikinci, Trabzon Üniversitesi'nden Osman Nuri Şentürk ise 612,2 puanla üçüncü sırada yer aldı. - SAKARYA