Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Carole'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.
54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso'nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha'nın vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.
64. dakikada Ceza sahasında Thiam'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, İlker Takpak xxx, Selahattin Alpay xxx
Kayserispor: Bilal Bayazıt xxx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Carole xxx, Campanharo xxx (Uzodimma dk. 90 ?), Cardoso xxx (Kemen dk. 82 xx), Ramazan Civelek xxx (Gökhan dk. 82 x), Mensah xx (Ackah dk. 90 ?), Thiam xxx, Gavranovic x (İlhan dk. 46 xx)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Hayrullah, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Boffin xxx, Floranus xx (Bünyamin dk. 82 ?), Veysel Sarı xx, Kudriashov xxx, Güray Vural xxx, Fernando x (Ufuk dk. 69 x), Soner Aydoğdu xxx (Nakajima dk. 82 ?), Ndao xx (Sinan dk. 69 x), Hakan Özmert xxx (Silva dk. 59 xx), Ghacha xx, Wright xxx
Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Gökdeniz, Ufuk, Luyindama, Mustafa
Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk
Goller: Thiam (dk. 54) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Cardoso, Carole (Kayserispor), Kudriashov, Güray (Antalyaspor) - KAYSERİ