Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Carole'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı. 54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso'nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha'nın vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı. 64. dakikada Ceza sahasında Thiam'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 83. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı. Stat: Kadir Has Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, İlker Takpak xxx, Selahattin Alpay xxx Kayserispor: Bilal Bayazıt xxx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Carole xxx, Campanharo xxx (Uzodimma dk. 90 ?), Cardoso xxx (Kemen dk. 82 xx), Ramazan Civelek xxx (Gökhan dk. 82 x), Mensah xx (Ackah dk. 90 ?), Thiam xxx, Gavranovic x (İlhan dk. 46 xx) Yedekler: Abdulkadir, Mane, Hayrullah, Talha, Nurettin Teknik Direktör: Çağdaş Atan Antalyaspor: Boffin xxx, Floranus xx (Bünyamin dk. 82 ?), Veysel Sarı xx, Kudriashov xxx, Güray Vural xxx, Fernando x (Ufuk dk. 69 x), Soner Aydoğdu xxx (Nakajima dk. 82 ?), Ndao xx (Sinan dk. 69 x), Hakan Özmert xxx (Silva dk. 59 xx), Ghacha xx, Wright xxx Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Gökdeniz, Ufuk, Luyindama, Mustafa Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk Goller: Thiam (dk. 54) (Kayserispor) Sarı kartlar: Cardoso, Carole (Kayserispor), Kudriashov, Güray (Antalyaspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Kayserispor Spor Güncel Haberler

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