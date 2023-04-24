Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 M. Başakşehir: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor, Medipol Başakşehir'i konuk ederken, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Başakşehir'de Adnan, sağ kanattan merkeze yöneldi, ceza sahasının önünden kaleye şut çekerken savunmaya çarpan top kornere çıktı.

60. dakikada Giresunspor'da Sainz, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top direkten döndü. Dönen topu kafayla tamamlamak isteyen Bajic'in vuruşu kaleci Muhammed'in müdahalesiyle üst direkten döndü.

62. dakikada Giresunspor'da Sainz rakip savunmanın hatası sonrası ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye vurarak takımının ilk golünü attı. 1-4

83. dakikada Giresunspor'da Sainz, sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasında bulunan Serginho, kafayla yükseldi ancak top direğin üstünden dışarı çıktı.

90. dakikada Giresunspor'da sol kanattan gelen ortaya kafayla yükselen Serginho'nun vuruşu kaleci Muhammed'den sekti. Atağın devamında sağ çaprazdan uzak köşeye vuran Sainz, ikinci golünü kaydetti. 2-4

Stat: Çotanak

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Furkan Ürün xx, Emrah Ünal xx

Giresunspor: Onurcan xx (Ferhat xx dk. 46), Alper xx (Faruk Can dk. 46 xx), Arias xx, Görkem xx (Kadir dk. 88 ?), Hayrullah xx, Mejia xxx, Campuzano xx (Murat Cem dk. 57 xx), Serginho xx, Sainz xxx, Kuwas xx (Doğan Can dk. 46 xx), Bajic xx

Yedekler: Talha, Arda, Rahmetullah, Mert Han, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener xx (Ayberk dk. 90+3 ?), Miguel xx, Leonardo xx, Caner xx, Berkay Özcan xx, Aleksic xx, Szysz xx (Batuhan dk. 64 xx), Deniz xx, Adnan xxx, Figueiredo xxx

Yedekler: Volkan, Wu, Keny, Muhammet Arslantaş, Onur, Efe, Lucas, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Adnan Januzaj (dk. 16 ve 36), Joao Figueiredo (dk. 25 ve 45+2) (Başakşehir FK) Borja Sainz (dk. 62 ve 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Edgar Miguel, Deniz Türüç, Muhammed Şengezer (Başakşehir) Robert Mejia, Doğan Can Davas (Giresunspor) - GİRESUN