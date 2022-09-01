Son Dakika: TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. TFF'nin yönetim kurulu toplantısının gerçekleştiği sırada düzenlenen saldırıda binaya 5 kurşun isabet ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BİNAYA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi. Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU OLAY YERİNE GELDİ

Silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'nin Riva tesislerine geldi. Bakan Soylu'nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF'ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU, TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'Yİ ARADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: ŞİDDETLE KINIYORUM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Riva binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF'ye saldırıda bulunan şahısların yakalandığını açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "Bu olayın zanlılarını kısa bir süre içinde yakaladılar. C.U ve O.G emniyet güçlerimizin dikkatli çalışması sonucu hemen alındı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında, yaklaşık 200 metre uzağında bir evde ikamet ediyorlar. Olay öncesinde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. O esnada da atışı gerçekleştiriyorlar. Şunu ifade etmemiz lazım; Allah korumuş. Çünkü ben atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın başkanın makam koltuğunun üzerinde hem de yönetim kurulu odasında kritik bir noktaya atış olmuş. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEY OLMAMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK MÜKAFAT"

Süleyman Soylu açıklamasının devamında, "Olay tüm yönleriyle soruşturulacak. Acaba başka bir şey var mıdır, yok mudur soruşturmaya devam edileceğini belirtmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat. Başka bir şeyle uğraşıyor olabilirdik." dedi.

"BU DA HERKESE BİR DERS OLSUN"

Konuya ilişkin açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Böyle bir menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef bir fanatizm ve bir twitter problemi şimdiden başladı. Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hatırlamazsak daha çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun" şeklinde konuştu.

SÜPER LİG DEVLERİ SALDIRIYI KINADI

TFF'nin Riva Tesisleri'ne yapılan saldırı sonrası başta Süper Lig'in devleri olmak üzere birçok kulüpten geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan geçmiş olsun açıklamasında, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Saldırıyı kınayan Beşiktaş ise açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Trabzonspor'un geçmiş olsun paylaşımında ise, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.