Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü - Haberler

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Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü

Haberler.com - Spor
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Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü

Son dakika: Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi liste dışı bırakması kararını bozdu. Alınan bu kararla birlikte düdük astırılan 13 hakem göreve geri dönecek ve sezonun kalan kısmındaki maçlarda görev alacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 13 hakemi liste dışı bırakması kararını, Tahkim Kurulu bozdu.

Haberler.com - Spor

Cüneyt Çakır, Mhk, Spor, Haberler

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