Son Dakika: Konferans Ligi'nde Maribor'u farklı geçen Fenerbahçe, Play-Off turunda Twente'nin rakibi oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu maçı da 3-0 kazanarak toplamda 6-1'le tur atladı.

İRFAN CAN PERDEYİ AÇTI

18'inci dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

EĞRİBAYAT PENALTI KURTARDI

33'de İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı.

OLAY ÇIKTI

Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

SZYMANSKI'DEN HARİKA GOL

Yeniden başlayan karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin harika golüyle farkı 2'ye çıktı.

TADIC FİŞİ ÇEKTİ

Soldan Jayden Oosterwolde'nin çevirdiği topa kale önünde Tadic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.

RAKİP TWENTE

Sarı-lacivertliler, Maribor'u eleyerek play-off'ta Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile eşleşti.