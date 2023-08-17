Son Dakika: Konferans Ligi'nde Maribor'u farklı geçen Fenerbahçe, Play-Off turunda Twente'nin rakibi oldu
Spor Haberleri
Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. 65'de çıkan olaylar nedeniyle yarım saat duran mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazanarak play-off'a yükseldi.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu maçı da 3-0 kazanarak toplamda 6-1'le tur atladı.
18'inci dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
33'de İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı.
Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Yeniden başlayan karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin harika golüyle farkı 2'ye çıktı.
Soldan Jayden Oosterwolde'nin çevirdiği topa kale önünde Tadic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.
Sarı-lacivertliler, Maribor'u eleyerek play-off'ta Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile eşleşti.