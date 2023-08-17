Haberler

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Maribor'u farklı geçen Fenerbahçe, Play-Off turunda Twente'nin rakibi oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. 65'de çıkan olaylar nedeniyle yarım saat duran mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazanarak play-off'a yükseldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya'nın Maribor ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu maçı da 3-0 kazanarak toplamda 6-1'le tur atladı.

18'inci dakikada Tadic'in pasında Batshuayi, yay üzerinde arka direğe çok iyi ortaladı. O bölgede kendini unutturan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

33'de İrfan Can Eğribayat penaltıyı kurtardı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

Yeniden başlayan karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin harika golüyle farkı 2'ye çıktı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

Soldan Jayden Oosterwolde'nin çevirdiği topa kale önünde Tadic vurdu ve topu ağlara gönderdi. Durum 3-0.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Mariboru farklı geçerek eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Twente'ni rakibi oldu

Sarı-lacivertliler, Maribor'u eleyerek play-off'ta Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile eşleşti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

title