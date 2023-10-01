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Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

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Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u sahasında 5-0 mağlup etti. Puanını 21'e çıkaran sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçı 5-0'lık net skorla kazandı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe'de Szymanski, mücadelenin 2:02. dakikasında gol atarak Süper Lig rekorunu kırdı. Szymanski'nin attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kaydedildi.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

İkinci yarının başında sahaneye çıkan İrfan Can, Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

63'de İrfan Can'ın mükemmel getirdiği ve şahane pas verdiği topta Edin Dzeko klas bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

75'de Joshua King'in sol kanattan getirip kaleye çektiği şut savunmadan sekerek Tadic'in önünde kaldı.Tadic, kalecinin yanından topu ağlara yolladı ve mücadelede durum 4-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Son anlarda da baskısını sürdüren Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Joshua King, maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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