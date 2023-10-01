Son dakika: Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u sahasında 5-0 mağlup etti. Puanını 21'e çıkaran sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Son Dakika: Kanarya şov devam ediyor! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçı 5-0'lık net skorla kazandı.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Maça etkili başlayan Fenerbahçe'de Szymanski, mücadelenin 2:02. dakikasında gol atarak Süper Lig rekorunu kırdı. Szymanski'nin attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kaydedildi.

İRFAN CAN SAHANEDE

İkinci yarının başında sahaneye çıkan İrfan Can, Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.

DZEKO'DAN ŞIK BİTİRİŞ

63'de İrfan Can'ın mükemmel getirdiği ve şahane pas verdiği topta Edin Dzeko klas bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı.

TADIC BOŞ GEÇMEDİ

75'de Joshua King'in sol kanattan getirip kaleye çektiği şut savunmadan sekerek Tadic'in önünde kaldı.Tadic, kalecinin yanından topu ağlara yolladı ve mücadelede durum 4-0 oldu.

KING FİŞİ ÇEKTİ

Son anlarda da baskısını sürdüren Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Joshua King, maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.