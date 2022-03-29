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Son dakika haberi! Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son dakika haberi! Belçikalı futbolcu Miguel Van Damme 28 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi... Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

VAN (AA) - Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Cercle Brugge, 2016 yılında lösemi teşhisi koyulan kaleci Miguel Van Damme'ın öldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dostumuz ve takım arkadaşımız Van Damme'ın lösemiye karşı uzun süredir verdiği savaşı kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Evli ve bir çocuk babası olan 28 yaşındaki futbolcu, kansere yakalandığını, 2016'nın haziran ayında girdiği rutin sağlık taramasında öğrenmişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Belçika, Futbol, Miguel, Van, Spor, Haberler

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