Somaspor'da Basatemür iddialı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da Basatemür iddialı

Somaspor'da Basatemür iddialı

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Bolu kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

 - Güncelleme:

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Bolu kampı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kampta 12 gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Burada 4 hazırlık maçı oynadık. Oyun ve mücadele olarak genel anlamda takımımdan memnunum. En önemlisi ciddi sakatlıklar yaşamadan kampı tamamladık. Kadromuz büyük oranda değiştiği için fazlaca hazırlık maçı oynuyoruz" dedi.

KALECİ TUNAY DÖNDÜTransfer çalışmalarını sürdüren Somaspor'da iç transferde kaleci Muharrem Tunay Meral de takıma geri döndü. Sezon başında sözleşmesi bittiği için takımdan ayrılan 27 yaşındaki kaleci ile tekrar anlaşma sağlandı. Burhanettin Basatemür, Tunay'ın takıma dahil olmasıyla transferi büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Belki 1 ya da 2 bölgeye takviye yapılabilir. Takıma iki gün izin verdik. 6 Ağustos Cumartesi günü yeniden hazırlıklara başlayacağız" ifadelerini kullandı.


- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title