Solhan'ın voleybol takımı Türkiye finallerinde

Bingöl'ün voleybol takımı Yeni Solhan Spor, Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Solhan'ın voleybol takımı Yeni Solhan Spor'un yıldız takımı Türkiye finallerine yükseldi. TVF Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Yeni Solhan Spor, geçtiğimiz hafta Erzurum ilinde yapılan grup müsabakalarında iki galibiyet ve bir mağlubiyet alarak en iyi grup ikincisi olarak Türkiye yarı finallerine çıkmayı başarmıştı.

Bu hafta Kars'ta yapılan Türkiye yarı final müsabakalarında ise ilk gün Siirt İktisat Spor takımını 3-0, ikinci gün Van Tuşba Gençlik Merkezi takımını 3-2, üçüncü gün ise, Erzurum Aşkale takımını 3-1 mağlup ederek üç galibiyet ile Yıldız Erkekler Türkiye finallerine yükseldi.

Bu sonuçlar ile Yeni Solhan Spor, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de oynanacak yıldız erkekler kategorisi final müsabakalarında Bingöl'ü temsil edecek. - BİNGÖL