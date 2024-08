Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye imzayı attı (METİN-FOTO EKLENDİ)

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Acun Ilıcalı : Yine hocamızın bir numaralı tercihini transfer ettik

Sofyan Amrabat : Bana gösterilen ilgi ve güveni başarı olarak geri vermek istiyorum

İSTANBUL, - FENERBAHÇE Kulübü'nün Fiorentina'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Sofyan Amrabat, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu.

'YİNE HOCAMIZIN BİR NUMARALI TERCİHİNİ TRANSFER ETTİK'

Amrabat'ın transfer süreciyle ilgili bilgiler veren Ilıcalı, "Bizim için tarihi bir gün. Yine uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçemizde görmek istediğimiz çok değerli bir futbolcuyu bugün itibarıyla kadromuza kattık. Sevgili Sofyan ile aylar öncesi görüştük. Toplantı yaptık, konuştuk ve sonrasında iki taraf birbirini tam olarak anladı. Sofyan bize inandı, projemizi anladı. Biz de ona inandık. Gururla söylemek istiyorum, bu konuda çok da mutluyum. Kendisi o süreçten sonra çok ciddi teklifler almasına rağmen hiçbir şekilde sözünden taviz vermedi. Transferin son sürecinde teklifler ve baskılar artmasına, kulübü de kalması konusunda ısrar etmesine rağmen son derece dik durdu. Hem kendisi hem de sevgili menajeri Mahmut bu konuda bizimle beraber son derece dik durarak, başta verdiği sözden hiç taviz vermeyerek; herhangi bir şekilde 'o bunu, şu bunu veriyor' demeyerek açıkçası Fenerbahçe'yi yaşamaya başladı. Kendisi fikstürümüze bile hakim. Buraya bir an önce gelmek istedi. Saatler bile onun için önemliydi. Bu açıdan çok da mutluyum. Fenerbahçe sadece bir futbolcu değil önemli bir karakter transfer ediyor. Kazanma hırsını sonuna kadar yaşayan açıkçası futbolu oynayayım da gideyim değil tam olarak yaşayarak başarılı olmak isteyen Fas milli takımının ve dünya futbolunun çok önemli oyuncusu. Bu açıdan da ayrıca çok mutluyum.

Kulübümüz transfer yaparken hata yapmama adına ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu süreçte hatırlarsanız taraftarlarımıza bazı sözlerimiz olmuştu. Sağ olsunlar bizi hep desteklediler ve destekliyorlar. Mourinho'yu getireceğiz dedik, getirdik. Herhalde dünyanın en önemli hocalarından biri olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Daha sonra hocamızla toplantı yaptık ve onun istekleri doğrultusunda transfere devam edeceğiz, dedik. Önce kendisinin en çok istediği forveti aldık. Daha sonra en çok istediği kanat oyuncusunu aldık. 6 numara konusunda hocamız bize dedi ki, 'Takımı görmem lazım.' Temmuz ayında takımı gördükten sonra da o ayın sonuna doğru hocamızdan bu konuda bir takviye isteği geldi. Biz de kendisine kimi istersin diye sorduk. Yine hocamızın bir numarası sevgili Sofyan Amrabat'tı. O yüzden de yine Yönetim olarak çok mutluyuz ki, hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildik. Burada Sofyan'a bir kez daha teşekkür ediyorum çünkü açıkçası olmayabilirdi, istemeyebilirdi, başka takım bastırıyor olabilirdi. Bunların hiçbirine yol vermedi. Zaten dün hocamız da açıkladı. Biz de kendisi ile uyumlu bir şekilde en başından beri çalışıyoruz. Gece gündüz ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Transfer bunun ilk bölümü sonrada operasyonel olarak da elimizden geldiğince hocamızı rahatlatmaya çalışacağız. Bu transferde sevgili Mario ve Okan'a teşekkür ediyorum. Mario Branco'nun çok çabası oldu. Okan sağ olsun gece gündüz çalıştı. O yüzden belki ben görüşmüş olabilirim ama Başkanımızın yine arkamızdaki desteği Fenerbahçe'nin nasıl bir vizyona doğru gittiğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak her şeyi boş verin, çok ciddi puan toplamış takıma gördüğünüz gibi bir dünya yıldızı daha getirmiş olduk. Beni çok mutlu ediyor, umarım taraftarlarımız da mutlu olur. Güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.

SOFYAN AMRABAT: BANA GÖSTERİLEN İLGİ VE GÜVENİ BAŞARI OLARAK GERİ VERMEK İSTİYORUM

Başkan Ali Y. Koç'a, Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya ve Sportif Direktör Mario Branco'ya transfer sürecinde gösterdikleri çaba için teşekkür eden Amrabat, "Öncelikle Acun Bey'e sözlerinden ötürü çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Büyük sorumluluğu olan bir camia. Başkanımıza, Sn. Mario'ya ve bu transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de Sn. Acun Ilıcalı'ya etmek istiyorum. Bahsettiği gibi biz iki aydır bu transfer süreci ile ilgili konuşuyoruz. İlk günden beri kendimi ailenin bir parçası gibi ve çok iyi hissediyorum. Onlar beni ne kadar istediklerini göstermişlerdi ben de bana verdikleri o güveni geri vermek ve bu kulüpte başarılı olmak ve şampiyonluklar görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SOFYAN AMRABAT: İNŞALLAH BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ

Transferindeki Jose Mourinho etkisiyle ilgili soru üzerine Faslı oyuncu, "Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp ve transferimde Mourinho'nun da etkisi oldu. Kendisi özel biri. Mourinho gibi bir koç sizi isterse hayır demek gerçekten çok zor. Roma- Fiorentina maçından sonra yanıma gelip bana: 'İnanılmaz bir oyuncusun. Bir gün mutlaka seninle çalışmak istiyorum' dedi. Aynısını ben de ona söylemiştim ve şükürler olsun ki bugün elhamdülillah Fenerbahçe oyuncusuyum. Moriunho winner bir koç, ben de winner bir oyuncuyum. Mourinho nereye giderse kazanıyor. Ben de aynı şekilde kazanma üzerine oynayan bir futbolcuyum ve birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ligi kazanmak için son saniyeye, son maça kadar savaşacağız. Çünkü taraftarlarımıza bunu hak ediyor. Dün stadyumda inanılmaz bir taraftar desteği vardı. İnşallah birlikte şampiyonluğu kazanacağız" yanıtını verdi.

Maçı tribünden takip eden Amrabat, takımla ilgili ilk izlenimlerini şöyle ifade etti:

"İlk izlenim çok iyiydi. Atmosferi çok beğendim. Aynı şekilde takımın kalitesini de çok beğendim. Oldukça yüksek seviyede bir takımımız var. Tüm maçlarını izledim. Bu güçlü kadromuzdan ötürü kulübümüze de teşekkür ediyorum. Çok çalışmalıyız ve dünden daha iyi neler yapabiliriz, bu mantalitede olmalıyız. Hedefimiz daima ileri ve sıkı çalışmak olmalı."

Transfer sürecinin neden uzun sürdüğü yönündeki soruyu yanıtlayan Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Taraftarlarımız şunu iyi bilsin. İçinde bulunduğum süreçte şunu bir kez daha net olarak gördüm ki; kendini adamış bir başkan, Fenerbahçe'nin her lirasını kendi lirasının çok çok önünde tutan, Fenerbahçe'yi içinde yaşayan ve bu kulübün bir lira bile zarar etmemesi için yeri geldiğinde bizimle kavga eden bir başkanımız var. Kendisi o kadar kulübün geleceğine ve çıkarlarına konsantre ki bu sürecin ana sebebi öncelikle şu an yanımızda 20 milyon pluslarda bonservis düşünülen bir oyuncu var. Biz Sofyan bölümünü çok net bit şekilde geçtikten sonra tabii ki kulübünü ikna etmemiz gerekiyor. Bu süreç, o süreç. Futbolda hiçbir kulüp ilk başta bu fiyata gel bu oyuncuyu al demiyor. O, başka ve kendisi için avantajlı teklifler almak istiyor. İşte burada satranç başlıyor. Senin futbolcuyla ilişkin kuvvetliyse futbolcu dik duruyor. Dik durduğu için de o kulüp başka kulüplerden istediği rakamı almasına rağmen oyuncu gitmiyor. Oyuncu gitmeyince her geçen gün avantajına geliyor. Bizim oyuncu transferinde birinci önceliğimiz hocamızın istediği en iyi oyuncu. İkinci önceliğimizde Fenerbahçe'nin bu konudan mümkün olduğu kadar avantajlı çıkması. Bazıları 'Bastırın parayı alın kardeşim' diyor. 'Koy parayı, al Acun' diyorlar. Böyle bir sistem yok. Kurallar var. Finansal Fair Play var. Harcama limitinin içinde satranç oynuyoruz. Her dakika her kuruşu hesaplıyoruz. Burada da başkanımızın doğru stratejileri, her zaman kendisini birçok konuda takdir ediyorum ama bu konuda çok takdir ediyorum. Kulübü avantajlı bir şekilde transfere götürüyor. Bir demiyorum bu adam 10 teklif aldı. 10 teklifin hepsini reddetti. Ondan sonra dik durdu. Kulübüne de tek bir şey söyledi: 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum.' Hepiniz çok iyi biliyorsunuz son gün 4 transfer teklifi var. 3'ü İngiltere'den biri İspanya'dan. Herkes rekabete girdi. Bu dünya basınında da yer aldı ama sevgili Sofyan hep söylüyorum, o yüzden de takdir ediyorum ve önemli karakter aldık diyorum. Hep dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu. O paraları biz veremiyor değiliz. O paraları biz veririz ama limit var. Veremiyorsun. Geliriniz kadar harcayabiliyorsunuz. O yüzden transfer uzun bir süreç aldı ve sonunda kazana biz oldu" diye konuştu.

AMRABAT: FRED İNANILMAZ BİR OYUNCU

Fred'le ilgili de konuşan Amrabat, "Fred inanılmaz fantastik bir oyuncu. Uzun yıllar M. United'ta oynadı. Süper oyuncu. Burada da çok başarılı bir kariyeri var. Onunla oynamak için de çok heyecanlıyım ama takımın geri kalanıyla oynamak için de çok heyecanlıyım. Çünkü çok iyi ve kaliteli takım. Burada en önemlisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'de kazanmak istiyorum. Takımla tanışmak için, oynamak için çok heyecanlıyım. Bir an önce katkı sağlamak istiyorum. Fred ile oynamak da benim için çok heyecanlı" dedi.

Fenerbahçe yönetimdeki transfer süreciyle ilgili ise Ilıcalı, "Açıkçası benim için zor geçti. Çok yoğun bir hayatım var. Zaten nefes alacak vaktim yok. Nereye yetişmeyeceğimi bilmiyorum ama daha önce de söylediğim gibi başkanımızdan böyle bir teklif gelince gurur duydum. Transfer döneminde vaktimin büyük bir bölümünü kulüpte geçiyorum ve bir yandan da bir kulüp başkanı ve kulüp sahibi olarak şunu söyleyebilirim. Kendi kulübümdeki sistem böyle değil çünkü kendi kulübümde Tan sağ olsun bu işleri çözüyor. Burada benim bulunduğum pozisyon başkanlık olmadığı için futbolla ilgili sorumluluğum olduğu için burada operasyonun içine daha çok girmem gerekti. O yüzden çok ciddi bir mesai veriyorum ama sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya, şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Şöyle düşünün transfer etmek istediğimiz oyuncular Oğuz Aydın, Youssef, Maximin ve tabii ki Sofyan hepsini başardık. Bu da Fenerbahçe farkı. Hepsi birinci tercihimizdi, istedik ve aldık. Her zaman söyledik; bizi karalamak için 'Niye Mbappe'yi getirmediniz?' demenize gerek yok. Biz dünya yıldızları getireceğiz, dedik. Alex'leri, Van Hooijdonk'ları bulacağız, dedik. İşte bu futbol kalitesinin devamında olacak oyuncuları şu anda kulübümüze katmış bulunuyoruz ve çok da mutluyuz. Ben de bu transfer döneminin bir parçası olduğum için aşırı mutluyum. Burada insan yorgunluk hissetmiyor. Sadece dünkü süreci anlatayım size, tahmini saat 18.00'di ve Avrupa'da transfer döneminin son iki günüydü siz de biliyorsunuz. Ben telefonla konferans görüşmelerine girdim, bir de gidecek oyuncularımız var onların anlaşmaları var bir taraftan gelecek oyuncularımızın Sofyan gibi kulübüyle olan görüşmeler ve 8 saat boyunca telefondaydım. En son gece 02.00'de telefon hiç durmamıştı. Arada yemek yedik, oraya gittim, buraya gittim, telefon hep açık. Ama bunlar benim hayalini kurduğum şeyler, yorgunluk yaşamıyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bunları yaşamama olanak sağladığı için. Burada yorgunluk hissetmiyorsunuz, sonu güzel bitecek bir filmin oyuncusu oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe tercihini ise Amrabat, şöyle açıkladı;

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sn Acun Ilıcalı da bunun bir parçası. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. İyi hissettim ve bu hissi de açıklamak gerçekten zor. İyi hissettiğim için Fenerbahçe'yi tercih ettim. Tabii ki diğer kulüplerden ilgi vardı, bu ilgiyi ve teklifi aldığınız zaman düşünmek çok normal. Çünkü bu proje 1-2 günlük bir süreç değil daha uzun bir süreç ve ben uzun bir süre başarılı olmak istiyorum. Galatasaray konusuna gelince konuşmak istemiyorum. Bana teklif yapan diğer tüm takımlara olduğu gibi Galatasaray'a da saygım var. Süreç bu şekilde gelişti diyebilirim."

ILICALI: HOCAMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ

'Başka transfer olacak mı?' sorusuna yanıt veren Asbaşkan Ilıcalı, "Başkanımızın önderliğinde ve hocamızın istekleri doğrultusunda transfer yapmaya başladık ve aynı programda devam ediyoruz. Şu anda hocamız 'bana mutlaka sol bek veya başka bir oyuncu alın' isteği yok. O yüzden altını çizerek söylüyorum, hayali konuşmalar uydurulmasın. Hocamız istediği noktaları bize tek tek belirtti ve orta saha için süre istedi, 6 numara için daha doğrusu. Onun birinci önceliğini aldık ama sonuç itibarıyla kendisiyle bir daha toplanacağız. Kendisi derse, 'bana böyle bir profilde oyuncu getirir misiniz?' biz de ona opsiyonları sunarız. Bu konuda ise sevgili Mario Branco ve Okan zaten öyle güzel listeler hazırlamışlar ki, 'hadi şunu getirelim olmuyor' burada. Scout raporları hazırlanmış, analizler yapılmış, 1-2-3 diye sıralamalar yapılarak hocamıza sunuluyor, hocamız ise bakıp bunu tercih ederim diyor. Bizim şu ana kadar olan bütün transferlerimiz böyle oldu. Bu konuda da hocamızdan talep gelirse hemen getiririz ve kimi isterse de alırız. Şundan bir kez daha mutluk ve gurur duyuyorum; biz Fenerbahçeyiz, istediğimiz oyuncuyu alırız dediğimiz zaman öyle bir şey atalım diye konuşmuyorduk. Tabii ki bu futbol. Yüz sporcunun yüzünü de alamazsınız belki ama bu sene Allah nasip etti. Sözler verdik, başkanımızın seçim sözlerinin iyi hatırlayalım, 'Sistem değişecek' dedi, sistem değişti. 'Dünya çapında oyuncu transferleri yapacağız.' dedi, yapıyoruz ve bugün de yapmaya devam ediyoruz. 'Türkiye'nin en iyi kadrosunu kuracağım' dedi, bana göre kadromuz Türkiye'nin en iyi kadrosu.

Bu yolda yürümeye devam ediyoruz ama burada en önemli aldığımız destek samimi Fenerbahçe taraftarları. Benim sözlerimin yarısını kesip, yarısını koyup 'hani Ferdi gitmiyordu, hani ne oldu?' diye video yaparsanız biz güleriz buna. Yapmayın birlik olalım. Hep beraber güzel günleri birlikte yaşayalım. Fenerbahçeli iseniz takımınızı sabote etmeyin. Biz, Ferdi istemediği sürece Ferdi'yi satmayız cümlesinin 'Ferdi istemediği sürece' bölümünü kesip' 'Ferdi'yi satmayızı' koyup bunu da yayıp, paylaştığınız zaman kendi kulübünüze ihanet emiş oluyorsunuz. Ben, birlik ve beraberliği güçlendirmek için Fenerbahçe'ye geldim. Elimden geldiğince de bu mücadelemi sürdüreceğim. Art niyetli, provokatif beyinlerden taraftarlarımız zaten etkilenmez. Gerçek Fenerbahçeliler futbolcularımızı sevgilerini ve desteklerini dün stadyumda gösterdiler zaten. Taraftarlarımız her zaman temkinli olsunlar. Bizi birbirimize düşürmek için her türlü saldırı olabilir, bu konuda da güçlü ve birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AMRABAT: MANCHESTER UNITED MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Manchester United'la ilgili Amrabat, "Bence çok güzel bir maç olacak. Manchester United ile karşılıklı oynamak çok güzel. Çünkü M. United, dünya çapında güçlü bir takım bizim için iyi bir test maçı olacak. Geçen yıl ben orada oynadım, dolayısıyla eski arkadaşlarımı görmek çok güzel olacak. O maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

ILICALI: ŞU AN ÖYLE BİR AYRILIK GÖZÜKMÜYOR

'Ferdi'nin ardından Fenerbahçe'de büyük çaplı bir ayrılık olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, "Şu anda söz konusu değil. Ama her zaman söylediğim gibi Başkanımızın Ferdi konusunda etkilenmesinin sebebi de odur. Bir futbolcu kariyeriyle ilgili bir hamle yapacağını söyleyip, kulübümüzünde bu konudaki haklarını teslim ederse ve böyle bir teklifte gelirse olabilir. Olmaz deyip bir kapıyı asla kapatamayız. Şu an öyle bir ayrılık gözükmüyor" diye konuştu.

Sofyan Amrabat'ın gösterdiği fedakarlıkla ilgili Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Çok ince bir ayrıntıyı size söylemek istiyorum. Bu Dünya'da çok az bir futbolcunun yapacağı şey. Fenerbahçe transferi belli olmasına rağman kalkıp en zor düzeydeki bir maçta oynamak. Sevgili Sofyan, daha önce formasını giydiği takıma karşı olan saygısından dolayı onları yarı yolda bırakmama adına 9 kişi kalmış, inanılmaz zor bir maçta onlara turu geçiren önemli bir isim oldu. Açıkçası çok etkilendim, çok transfer bilirim. Transfer edilecek oyuncu bir anda yok olur, ne antrenmana ne maça çıkar... Bunları hep yaşadık. Sofyan, sakatlama ihtimali olabilecek en zor düzeyde, Macaristan deplasmanına gitti, aslanlar gibi savaştı. Hatta yüzünde de şu anda bir hasar var. Yüzüne çok ciddi bir tekme yedi ama kendiside şöyle söyledi bana: 'Eğer Allah Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşamamı istiyorsa öyle nasip ettiyse bu zaten Fenerbahçe'de de olabilir. Ben kulübüme saygı göstermek istiyorum.' dedi. Benim için gerçekten çok önemli bir hareket. Ona da bu konuda takdirlerimi söylemiş olayım. Teşekkür ediyoruz, inşallah her şey kulübümüz için iyi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

İmzaların atılmasının ardından imza töreni fotoğraf çekimiyle noktalandı.