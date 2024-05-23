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Slovenya, Fransa'yı 3-1 yenerek galip geldi

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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Fransa'yı 3-1 yendi. Slovenya, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Ligdeki ilk maçında Hollanda'yı yenen Slovenya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı. Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen Fransa ise ikinci karşılaşmasında mağlubiyetle tanıştı.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Angela Grass (Brezilya)

Slovenya : Pajenk, Klemen, Ropret, Stern, Bracko, Kozamernik (Kovacic)

Fransa : Clevenot, Patry, Chinenyeze, Le Goff, Brizard, Npageth (Grebennikov, Toniutti, Tillie, Bultor, Louati, Faure)

Setler: 25-18, 25-22, 23-25, 25-21

Süre: 107 dakika (25, 25, 27, 30)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Fransa'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Slovenya ile Fransa karşılaştı.

Slovenya, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk maçında Hollanda'yı yenen Slovenya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen Fransa ise ikinci karşılaşmasında mağlubiyetle tanıştı.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Sloven oyuncu Ropret, karşılaşmanın zorlu geçtiğini ancak kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Ropret, kendilerini Antalya'da destekleyen taraftarlarına da teşekkür etti.

Milletler Ligi'nin Antalya etabında bugün Türkiye ile Hollanda, Kanada ile de Polonya karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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