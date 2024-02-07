Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sivasspor, Konyaspor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi. Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonrası değerlendirmesinde genç oyuncuları alkışladı ve 2 yeni transfer düşündüklerini açıkladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, sahasında Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olup kupada saf dışı kaldı.

Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum, kazandılar. İnşallah kupayı da kazanırlar. İlk yarı girdiğimiz birçok gol pozisyonu vardı. Samba'ya bir darbe vardı penaltı olabilirdi. Bizim açımızdan kupa kazanmaktan daha önemli gençleri sahaya sürdük. Gencecik sporcular kazandık, hepsi soyunma odasında ağlıyorlardı. Hepsine teşekkür ederim. Böylesine yoğun bir ortamda bazı şeyleri başarmak çok zor oluyor. Elendik artık. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gençleri alkışladılar ve desteklediler" ifadelerini kullandı.

"2 transfer daha düşünüyoruz"

Transfer çalışmalarına ilişkin ise Uygun, "Bir transferimiz sağlık kontrolünden geçti. 2 tane daha katmayı düşünüyoruz. 16 yaşındaki çocukla bile Sivasspor sahada mücadele ediyor. Bu kupa olmasa hiçbirimiz genç kazandırmayız futbola. Biz gençleri kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Bülent Uygun Konyaspor Sivasspor Teknik Direktör Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title