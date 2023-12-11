Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: İstediğimiz gibi ataklara çıktık, net pozisyonlar da bulduk

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Konyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından, "İstediğimiz gibi ataklara çıktık, net pozisyonlar da bulduk" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Çekişmeli, zor bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İlk yarı tamamen istediğimiz her şeyi yaptık. Tabii istediğimiz gibi karşıladık. İstediğimiz gibi ataklara çıktık. Net pozisyonlar da bulduk. Hatta bir tane verilmeyen penaltımız olduğunu da düşünüyorum. İçeriye 2-0 girmiş olsaydık çok daha rahat bir maç oynayacaktık ama 1-0 girince tabii ki rakip de biraz riskler aldı. İkinci yarıda biraz bizim görülmemize sebep oldu. Biz çok fazla görülmek istemedik ama oyuncu arkadaşlarımız tabii skorun vermiş olduğu avantajdan dolayı biraz geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama yine de biz rakibin merkezini kapatıp kenara gönderdik onları. Kenardan yapacakları ortaları kesme anlamında daha avantajlı olduğumuzu düşündük. Rakibi genelde kenara yönlendirdik. İkinci yarı baskılı oynamalarına rağmen çok fazla pozisyon vermedik ama bir baskı oldu. Ben bu baskıyı kabul etmedim. Oyuncu arkadaşlara da söyledim. Ne olursa olsun biraz oyun oynamamız lazım. İlk yarı müthiş bir oyun var ama ikinci yarı biraz fazla gömüldük. Biraz oynamamız lazım. Her zaman böyle skoru koruyamayız. O yüzden ikinci yarıdan çok fazla memnun değilim. Ancak oyuncu arkadaşlarımın mücadelesinden çok memnunum. Maçtan önce de onlara söylemiştim, futbol oynamamız lazım ve iyi mücadele etmemiz lazım. İlk yarı iyi futbol oynadık ikinci yarı iyi mücadele ettik ama bunu yaymamız gerekiyor" dedi. - KONYA