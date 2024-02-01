- Sivasspor kafilesi hızlı trenle Ankara'ya ulaştı

SİVAS - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Ankara'ya ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle birlikte hızlı trenle Ankara'ya gitti. Kafilede Sivasspor Kulübü Başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.