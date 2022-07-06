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Sivasspor'da hazırlıklar tek idmanla devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da hazırlıklar tek idmanla devam etti

Sivasspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kampın 8'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise dar alanda pas çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Öte yandan futbolcular Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, Gerede'ye gelerek çalışmalara başladı. Sivasspor, Bolu kampının ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da Gerede'de Katar ekibi Al Shamal SC ile karşılaşacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Gerede Bolu Spor Haberler

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