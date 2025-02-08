Canlı anlatım! İlk gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Jakob Alexander Sundberg görev yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi. Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor. Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Joao Mario, Muçi, Immobile.

CANLI ANLATIM

İ.Y Sivasspor 0-1 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 7 dakika ilave edildi.

44' Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

43' GOL! Rashica'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Masuaku, çizgiye inerek arka direğe ortaladı. Emirhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

43' GOOOLLL! Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Emirhan Topçu)

43' Chamberlain'in ceza yayından sağ ayak içiyle çektiği şutu Ali Şaşal, sağına uzanarak kurtardı. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

42' Masuaku'nun sol kanattan açtığı ortada meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

41' Sivasspor, kendi yarı alanında top çeviriyor...

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

38' Sivasspor'da Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal yerine Bieganski ile Turgunbayev oyuna dahil oldu.

36' Tolga Ciğerci, orta alanda bir kez daha kendini yere bıraktı.

35' Hakem atışıyla mücadele kaldığı yerden devam etti.

34' Sağlık ekipleri Ziya için oyun alanına geldi. Tedavisi saha içinde devam ediyor...

33' Masuaku'nun sol kanattan açtığı ortada ceza sahasında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun ardından Ziya, ceza sahasında kendini yere bıraktı.

31' Tolga Ciğerci, ayağa kalktı. Mücadele kaldığı yerden devam etti.

30' Tolga Ciğerci, orta alanda kendini yere bıraktı. Hakem Ali Şansalan, sağlık ekiplerini oyun alanınna davet etti.

27' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta savunmada Alaaddin, topa müdahale ederek dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' Emirhan Topçu, orta alanda Manaj'a faul yaptı.

24' Masuaku, orta alanın solundan rakip yarı alanın soluna hareketlenen Muçi'ye derin bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

22' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

21' Joao Mario, orta alanda Tolga Ciğerci'ye faul yaptı.

20' Mücadelenin bu dakikasında Sivasspor %43-%57 Beşiktaş topa hakim.

19' Mücadele yeniden hareketlendi.

18' Gedson Fernandes, orta alanda Simic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

17' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor...

15' Mücadelede ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

14' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

13' Kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

13' Moutoussamy'nin ceza yayından sol ayak içiyle çektiği şutu kaleci Mert Günok, sağına uzanarak kurtardı. Sivasspor, köşe vuruşu kullanacak.

12' Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı.

12' Rey Manaj, Beşiktaş yarı alanının sağında Masuaku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

11' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında savunmanın topa müdahalesi sonrası meşin yuvarlak penaltı noktasında Gedson Fernandes'e geldi. Gedson'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Sivasspor savunması topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Sivasspor, rakip yarı alanda top çeviriyor...

6' Sivasspor, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

5' Ernest Muçi'nin sol kanattan penaltı noktasına açtığı ortada Rashica'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

4' Bu kez Gedson Fernandes, orta alanda Charisis'e faul yaptı.

2' Joao Mario, orta alandan sağ kanatta bulunann Rashica'ya yerden pasını verdi. Rashica, topla sağ kanattan ilerleyerek ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında bulunan Muçi'yi geçen topta Sivasspor savunması topa sahip oldu.

1' Rey Manaj, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.