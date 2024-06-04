İtalya Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İtalya Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

İtalya Türkiye maçı kaç kaç? EURO 2024 öncesi hazırlık maçı mücadelelerinde İtalya Türkiye maçı oynanıyor. İtalya Türkiye maçı kaç kaç merak ediliyor. İtalya Türkiye canlı maç anlatımı ve İtalya Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

İtalya - Türkiye maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

İtalya Türkiye maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Türkiye maçı saat 22.00'de başlayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Türkiye maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçıTRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Türkiye maçı Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.