Sivasspor, Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup etti

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Artvin Hopaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir maç oldu. Net bir skorla maçı kazandık. Bize ve oyuncularımıza moral oldu. Fazla forma şansı bulamayanlara da şans oldu" dedi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Böyle maçlar zor oluyor. Oyuncu arkadaşlar da iyi konsantre oldu. İyi bir maç oldu. Net bir skorla maçı kazandık. Bize ve oyuncularımıza moral oldu. Fazla forma şansı bulamayanlara da şans oldu. Rakibi de tebrik ediyorum, güzel bir oyun sergilediler onlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Gençlere şans vereceğiz"

'Emre Gökay neden kadroya giremedi?' sorusuna Servet Çetin, "Emre Gökay'ın sakatlığı var, hiç antrenmana çıkmadı. Bugün oynatmayı düşünüyordum ama sakatlığı ilerlemesin diye dinlendirdik. Ben de çok isterdim Emre'yi oynatmayı. Gençlere şans vereceğiz yeter ki hak etsinler. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeyi düşünüyoruz. Bugün Sinan güzel bir gol attı ona da moral oldu. Elimizden geldiği kadar gençlere şans vermeye çalışacağız" diye cevap verdi.

"Zor bir maç olacak"

Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çetin, "Zor bir maç. Adanaspor iyi bir kadrosu olan takım. İçeride, dışarıda sürekli kazanmak için oynuyorlar. Rakibi iyi analiz edeceğiz. Çekilmeli bir maç olacağını söyleyebilirim. İçeride bir türkü kazanamıyoruz. Bizim için de önemli bir maç. Çok çekişmeli ve güzel bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İçeride kazanmamız gerekiyor. Oynayacağız, kazanırız, kazanamazsak da bakacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS