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Sivas, Eskrim Bölgesel Kılıç Açık turnuvasına ev sahipliği yaptı

Spor Haberleri

Sivas, Eskrim Bölgesel Kılıç Açık turnuvasına ev sahipliği yaptı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Eskrim U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuvalarına" Sivas ev sahipliği yaptı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Eskrim U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuvalarına" Sivas ev sahipliği yaptı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Eskrim U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuvaları" nefes kesen karşılaşmaların ardından son buldu.

Bir ayağı Sivas'ta yapılan turnuvalara Kahramanmaraş, Samsun ve Trabzon'dan 47 sporcu katıldı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Turnuvalarda dereceye giren eskrimciler madalya sevinci yaşadı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Demir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik ile Sivas Eskrim İl Temsilci Recep Korkmaz takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Türkiye Sivas Spor Haberler

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