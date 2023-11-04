Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Masa Tenisi Kurslarına Yoğun İlgi

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan masa tenisi kurslarına 200'e yakın genç ve çocuk katılıyor.

Masa tenisi antrenörü Bora Öztaşcı, AA muhabirine, masa tenisi sporunda geleceğin başarılı raketlerini keşfedebilmek amacıyla altyapıya önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 2 masa tenisi ve 1 özel sporcu antrenörü olmak üzere 3 kişiyle 200 civarında sporcuyu yetiştirmek için çaba harcadıklarını dile getiren Öztaşcı, şunları kaydetti:

"Kurslarımız masa tenisi oynamak ve öğrenmek isteyen herkese açık. Amacımız, küçük yaşta bu spora başlayanları öncelikle yarışmalara hazırlamak. Türkiye şampiyonasında bir sporcumuz Türkiye 6'nsısı oldu. Turnuvalarda kızlarda ve erkeklerde derece yapabilecek yetenekli sporcularımız var. Bunların yanı sıra özel sporcularımız da masa tenisinde çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımda da bir sporcumuzda bulunuyor."