Şimdiden efsane oldu! İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topu çok konuşulur

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak futbol topu resmi olarak tanıtıldı. İstanbul'da yapılacak olan final mücadelesinin topundaki motiflerde Türkiye'ye özgü desenler olması dikkatlerden kaçmadı. Türk futbolseverlerin özellikle ilgili oldukları final topu sosyal medyada yorum ve beğeni aldı.

Haziran ayında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.

ÜLKEMİZE AİT MOTİFLER YER ALDI

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için Adidas'ın özel olarak tasarladığı topun üzerinde ülkemize ait birçok motif yer aldı. Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldızlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor. Ayrıca yıldızların dışında kalan kısımlar da ülkemize has çini motifleriyle dolduruldu. Çini motiflerindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler ise Şampiyonlar Ligi'nin kupasını temsil ediyor.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan top, şimdiden dünyanın pek çok yerindeki futbol severlerin beğenisini toplarken sosyal medya kullanıcıları tarafından da yorum ve beğeni aldı.