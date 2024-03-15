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Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, galibiyetin önemini vurguladı ve takımın birleştiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un yardımcı antrenörü Eren Şafak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbul temsilcisinde cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine basın toplantısına Eren Şafak katıldı.

Zor ve stresli bir maç oynadıklarını belirten Şafak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Müsabakaya çok iyi başladık. Oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna kadar tempomuz devam etti. Rakibe çok fazla alan vermedik. Golü 90+7. dakikada attık. Bu goller takımı daha da birleştirir. İnşallah sonraki süreçte daha bütün olacağız." şeklinde konuştu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arayı iyi değerlendireceklerini kaydeden Eren Şafak, "Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Oyuncularımız çok güzel bir karakter ortaya koydular." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

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