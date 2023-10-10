Silopi voleybol takımı bölge finallerine yükseldi

Şırnak'ın Silopi ilçe voleybol takımı bölge finallerine yükseldi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı turnuvada il birincisi olarak bölge finallerine yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanlığının Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları projesi çerçevesinde kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı il birincisi oldu.

Bölge finallerine yükselmeye hak kazanan takım oyuncuları, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'i ziyaret etti. Oyuncuları tebrik eden Bilen, bölge finallerinde başarılar diledi. - ŞIRNAK