Sergen Yalçın'dan ilk 11'de büyük sürprizler
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Kayatepe'nin yardımcılıkları Furkan Ürün ve Murat Altan. VAR hakemi olarak Altan Deniz Kayatepe görev yapacak Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.
Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.