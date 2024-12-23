Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda seçilmesi halinde yapacağı teknik adam ve futbolcu transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ AJANDAM OLMADI"

Tivibu Spor canlı yayınında konuşan Adalı'nın açıklamaları şöyle;

"Ne zaman ihtiyaç olduysa, camia ne zaman çağırdıysa koşulsuz şartsız, plansız... Herkes bir plan yapıyor, kafasının arkasında bir ajandası oluyor 'Acaba bu seçime mi girsem, sonraki seçime mi girsem' diye. Beşiktaş ile ilgili ajandam olmadı, ihtiyaç olduğu gün karşılıksız bırakmadım.

"YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ FUTBOLCUNUN SUÇU DEĞİL"

Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, çalışıyoruz. Transferle ilgili arkadaşlar görüşüyor. Devre arası transferleri her zaman zor, riskli, biraz da şans. Geçmişte şanslı olduğumuz devreler oldu. Devre arasında Fabian Ernst ve Yusuf Şimşek'i aldı Beşiktaş ve şampiyon oldu. Taraftar bize güvensin istiyorum. Geçen devre arasında 2 futbolcuya ödenen bonservis astronomik rakamlar. Ben isim vermek istemiyorum, onlarla çalışacağım çünkü. Onlar bizim futbolcumuz, değerlerimiz. Ayrıca da bu yüksek bonservis paraları futbolcuların suçu değil. Kulübü bu paraya satmış, biz de transfer etmişiz. Futbolcuları boşu boşuna hedef haline getiriyoruz.

"GELECEK SEZONUN KADROSUNU KURACAĞIZ"

Devre arasında pansuman transferi yapmak istemiyorum. Transferleri Beşiktaşlı işadamları ve sponsorlarla bütçeye zarar vermeden yapacağız. Devre arasında yapacağımız transferlerde önümüzdeki senenin kadrosunu da yavaş yavaş oluşturmamız lazım. Onun için 1.5 sene istiyorum. Türkiye'de de şu anda örnekler var. 11 tane starı transfer edin, başına da dünyanın en iyi hocasını getirin, o takım bir sene beraber oynamadıktan sonra takım olamıyor. Bu süreyi de göz önünden bulundurmak lazım. Taraftarımız da bunun bilincinde. Meydana getireceğimiz takımın biraz daha mücadele eden, saldıran, Beşiktaş'ın eski sistemine uygun bir hale gelmesi için çalışıyoruz.

ADAMA TRAORE VE YUSUF SARI TRANSFERLERİ

Yıldız transferi ben de çok isterim ama Beşiktaş'ın şu anda şaşaalı transfer yapma lüksü yok. Şu an itibariyle de yapmam zaten, bunu da çok açık söylüyorum. 3-4 senelik 30-35 milyon euroluk maliyeti olan futbolcular yerine Avrupa'da 21-22 yaşında genç çok iyi Türk futbolcularımız var. Bir liste çıkardık. Transferler öyle topla, tüfekle, bandoyla yapılmaz. Oyuncuyu uçağa bindirdikten sonra KAP'a bildiririz. Adama Traore ile ilgilenmiyoruz. Yusuf Sarı ile ilgilenmedik. 'Onunla ilgilenir misiniz?' diye bir soru geldi. İlk önce şu hoca ve seçimi kazanalım gerisi kolay.

"SCOUT ŞEFİ HAFTAYA PAZARTESİ GELECEK"

Scout ekibinin başına gelecek ismin 31 Aralık'a kadar mukavelesi var. Ricası dillenmemesi bu konunun. Nuri Şahin'le konuşmadık. Soru sorulmasın diye özellikle Alman değil dedim de. Zaten herkes öğrenecek. 2-3 tane yardımcısı var, ben onları da istedim. Yoksa şu anda İstanbul'da olması lazımdı. Yarında Christmas olduğu için ailesiyle geçirmek istedi. Bir sonraki pazartesi gelecek.

"HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI AMATÖRCE"

Hüseyin Başkan'ın yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum, amatörce buluyorum. Bir yandan 'bunlar bizim değerimiz, değer kaybına sebebiyet vermeyelim' derken, bir maç sonra mağlup olunca 'ruhsuzlar' ile başlayan sözler... Nihayetinde bunlar da insan ve bu söylediklerini duyuyor, seyrediyor. Etkilenmemeleri imkansız. Hüseyin Bey unutuyor herhalde, bir senedir kulüpte eşbaşkanlık yapıyor. Bir senedir niye gitmemişler TFF'nin kapısına? Yeni mi akılları başlarına gelmiş? Niye hakkını aramamışlar Beşiktaş'ın?

"KENDİMİ FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendimi favori olarak görüyorum. Son 1.5 ayda Beşiktaş'ın yaşadığı durum, ortada olmayan, nereye harcandığı belli olmayan 100 milyon Euro transfer harcaması, Beşiktaş'ın geçirdiği son 1.5 aydaki itibar kaybı... Bunlara rağmen genel kurul Hüseyin Bey'i seçerse hayırlı uğurlu olsun. Diyecek bir şeyim de olmaz. Ben bugüne kadar hiç camiayı kandıracak taahhütte bulunmadım. 1.5 senelik süreyi söylediğimde 'Seçimi kaybederiz ağabey, aman bu lafı söyleme' dediler. Doğrular neyse onu söyleyeceğim. Yapabileceklerimi söyleyeceğim. Bugüne kadar yapamayacağım sözü vermedim, ne söz verdiysem de yerine getirdim.

"EDIN TERZIC İLE GÖRÜŞTÜM, O DEFTER KAPANDI"

Edin Terzic bizim yabancı alternatiflerimizden biriydi. Görüşmede Tottenham ile bir anlaşma beklediğini söyledi. 'Çok da severek gelirdim. Beşiktaş'ı çok iyi takip ediyorum. Sevdiğim bir camia' dedi. Ama Tottenham ile görüşmesi... Beşiktaş öyle birilerini bekleyecek durumda değil. 'Orası olmazsa buraya gelirim' gibi bir durum benim tarzım değil. O defter kapandı.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Sergen hocaya ben de olumlu bakıyorum ama geçirdiğimiz bir kaos ortamı var ve bu ortamda gelmesi de doğru olmaz. Kendi futbol planımızı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Sergen hocayla masaya oturup resmi bir görüşme yapmadık. Telefon 'şöyle mi olur, böyle mi olur' diye konuştuk. Bundan sonra Beşiktaş'ta uygulayacağımız kesin bir sistem var, kesin kararları var bunun. Yaptığımız planlar var. Bu planlara da Sergen hoca 'evet' derse biz Sergen hocayla çalışırız. Ama su an yaptığımız planı, programı, hazırlıkları Sergen Hoca'ya göre yapmıyoruz. Burası Beşiktaş, her zaman Beşiktaş'ın bir alternatifi, bir B planı olur. Ama yaptığımız planı Sergen Hoca'ya detaylıca anlatınca eminim onun da aklına yatacaktır"