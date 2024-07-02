Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibi 2-1 mağlup eden milliler, turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı.

ARDA VE KENAN TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, şampiyona tarihine geçti. Türkiye böylelikle büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) sonra 20 yaş altı iki oyuncuya birden ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.

MERİH'TEN TARİHİ GOL

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kazandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Merih'in bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti.

ORKUN VE İSMAİL ÇEYREK FİNALDE YOK

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Orkun ve İsmail, çeyrek finalde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

MERİH BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Maça damgasını vuran Merih Demiral, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yine Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Merih, bu kez kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

GREGORİTSCH'İN GOLÜ AVUSTURYA'YA YETMEDİ

Avusturya, bu gole 66. dakikada Michael Gregoritsch ile karşılık verdi ve fark 1'e indi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan ve çeyrek finale yükselen taraf ay-yıldızlılar oldu.

RAKİBİMİZ HOLLANDA

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek eleyen A Milli Takımımız, Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. İki takım 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak maçta kozlarını paylaşacak.