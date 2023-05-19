Şanlıurfa'da 19 Mayıs Satranç Turnuvası

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından satranç turnuvası düzenlendi. Gençlik Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile satranç il temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.