Samsunspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Samsunspor'un kullandığı köşe atışında oluşan karambolde Alim'in kafa vuruşunda kaleci Erdem son anda topu çizgiden çıkardı.
53. dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Halil'in şutunu Okan Kocuk kornere çeldi.
64. dakikada Holse'nin ceza sahası sağından yaptığı vuruşta, kalecinin müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.
80. dakikada Emre Taşdemir'in sağ kanattan ortasında Diaby'nin şutu üstten auta gitti.
Hakemler: Bahatttin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait (Taylan dk. 58), Carlo Holse (Raman dk. 85), Oliver Ntcham, Moryke Fofana (Muja dk. 58), Marius Mouandilmadji (Dimata dk. 85)
Yedekler: Szumski, Bola, Haluk, Schinler, Yunus, Osman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton Silva, Alpaslan Öztürk (Murat Akça dk. 72), Emre Taşdemir, Arnaud Lusamba (Gökcan dk. 72), Fredrik Midtsjo, Badou Ndiaye, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir (Diaby dk. 67)
Yedekler: Burak, Rassoul, Mert, Erdem, Efe, Eze, Erencan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Benito (Samsunspor), Umut, Diaby (Pendikspor) - SAMSUN