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Samsunspor'un Lubo Satka sakatlığı sonrası sezonu kapattığı açıklandı

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un başarılı savunmacısı Lubo Satka, yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattığını açıkladı.

Samsunspor'da, Satka şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda bu sezon en çok forma şansı bulan stoper olan Slovakyalı futbolcu Lubomir Satka, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasının 27. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmişti. Dün sol ayak bileğinden ameliyat olduğunu açıklayan Satka, sezonu kapattığını duyurdu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında açıklamada bulunan Satka, "Maalesef ameliyattan sonra sezonum bitti. Samsunspor forması ile Süper Lig'de oynama mücadelesinden çok keyif aldım. Şimdi takım arkadaşlarımı destekleme ve yeni sezona hazırlanma zamanı. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Kulüpten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise, "Oyuncumuz Lubomir Satka, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle özel bir sağlık kuruluşunda Doç. Dr. Tunay Erden tarafından operasyon geçirmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Satka, bu sezon 26 lig maçında 2 bin 209 dakika süre alırken, 1 de gol katkısı sağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından Samsunspor'da asıl mevki stoper olan Alim Öztürk, Rick Van Drongelen ve Yunus Emre Çift kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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