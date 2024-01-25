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Samsunspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

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Samsunspor, Zeki ve Ercan'ın golleriyle Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

0 yenerek puanını 25'e çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

59. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde 6 pas üzerinde topu önünde bulan Boa Morta'nin şutu yandan az farkla dışarı gitti.

67. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar gelen Gökhan Sazdağı'nın şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

82. dakikada Haluk'un sağdan ortasında Soner'in şutunda defans son anda topu kornere çeldi.

89. dakikada Kolovetsios'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu 2 hamlede kontrol etti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Haluk dk. 70), Lubo Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 70), Flavien Tait (Osman dk. 81), Emre Kılınç (Muhammed dk. 60), Carlo Holse, Moryke Fofana (Soner Aydoğdu dk. 60), Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Yunus Emre, Berhan, Dimata

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah (Karimi dk. 59), Kartal Yılmaz, Aylton Boa Morte, Carlos Mane (Hayrullah dk. 76), Ramazan Civelek (Hasan Ali Kaldırım dk.59), Miguel Cardoso

Yedekler: Onurcan, Arif, Muhammed Eren, Eray, Ahmet, Emre, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Zeki (dk. 10), Ercan (dk. 57) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Sazdağı Kayserispor Okan Kocuk Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hamdi Baba :

Pendik ve Samsun kalacak. Hatay düşecek

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