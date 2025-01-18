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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 biten Beşiktaş maçı sonrasında konuştu. Hakem kararlarına tepki gösteren Yıldırım, siyah-beyazlıların teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığı açıkladı. Başkan Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına isyan eden Yüksel, siyah-beyazlıların teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığı söyledi.

"HAKEM BİZİ MAHVETTİ"

Ekol TV canlı yayınında konuşan Yıldırım, "10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama ondan önce denk bir maçtı. 3 puan için çalıştık bütün hafta. Tek parola galibiyetti. 10 kişi Beşiktaş'ı yenmek, zoru başarmaktı. Az kalsın onu da yapacaktık. 1 puana razıyız. Beşiktaş artık bizim ilk 3, ilk 5 için rakiplerimizden biri. Biz Samsunspor olarak hedefimizi büyüttük. Kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Bizi mahvetti hakem. Hakemin büyük hatası yok. Bir iki yanlış korner gösterdi ama Samsunspor'a kolay sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart ağır oldu. Dengemizi değiştirdi. Hakemin çok etkisi yok ama bir tane sarı kartı birçok şeyi değiştirdi. Samsunspor olarak mutsuzuz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

SAMSUNSPOR'UN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Samsunspor'un maç sonu paylaşımı hakkında konuşan Yıldırım, "Mükemmel, kim yapmışsa on numara yapmışlar. Bravo, tebrik ederim onları. Haberim yoktu. Bağımsız çalışıyorlar, profesyonel. Ben gerekli durumlarda karışıyorum. Güzel bir profesyonel icra kurulumuz var" sözlerini sarf etti.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekildeydi;

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

"HAKEM, BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTEDİ"

Beşiktaş'ın durumu hakkında konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye'de ayrı bir kulvarda ikisi. Beşiktaş ve Trabzonspor, iyi para harcadı. Başakşehir var. Bizim bütçemiz dar. 3. olmak için iyi bir takım olmanız gerekiyor. Tesadüfe değil. Bizim bulunduğumuz yer tesadüf değil. Hocamız Thomas Reis de Türkiye'yi seviyor, biliyor artık. Ligi çok iyi buluyor kendisi. Hayatında ilk defa böyle bir başarı yakalıyor. Seviliyor. Hakemler konusunda pek mutlu değil. Bugün bizim bunu söyleme hakkımız var. İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

"BEŞİKTAŞ, HOCAMIZA TEKLİF YAPMIŞ"

Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Yıldırım, "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan:

Salak değil derken Beşiktaş mı Samsunspor mu seçiminden ne olduğu belli olmuyor mu zaten. Mercedes varken Murat 131 e devam etmek istemiş.

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Beşiktaş asansör bir takımın hocasına teklif yapacak ve hoca kabul etmeyecek, Samsun gibi bir yerde mutlu olduğunu söyleyecek. Samsunspor bu sezon iyi olabilir, bu gelecek sezon küme düşmeyecek anlamına gelmiyor. Kendinizi ne zannediyorsunuz siz ya? Beşiktaş biraz tökezlediği zaman kendinizi adam yerine koyduğunuzu mu zannediyorsunuz? Unutmayın Beşiktaş adamın a k.

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