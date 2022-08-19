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Samsun spor haberleri: Samsunspor, yarın evinde Eyüpspor'u ağırlayacak

Samsun spor haberleri: Samsunspor, yarın evinde Eyüpspor'u ağırlayacak

Samsun haberler... Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Ligin ilk haftasında Altay'ı deplasmanda 2-0 yenen Samsunspor, Eyüpspor'u da mağlup ederek sezonun ikinci haftasını da galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

Sakat ve cezalısı bulunmayan kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transfer Douglas Tanque'nın hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Kendilerine kulüp bulması istenen ve lisansları çıkartılmayan Portekizli futbolcu Tomane, Fildişi Sahilli Ismael Diomande ve Arnavut futbolcu Eraldo Çinari de Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

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