Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi

SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'fener alayı' yürüyüşü düzenlendi. Etkinliği katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bugünü unutmayacağız, bunu nesilden nesile sürdüreceğiz" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen 'fener alayı' yürüyüşü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımı, ritim grupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Fener alayında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Burası Kurtuluş Savaşı'nın simgesi. Yarın da törenler devam edecek. Bugünü unutmayacağız. Bunu nesilden nesile sürdüreceğiz. Verilen mücadele aktarılacak. O gün vatanı kurtarma azim ve kararlılığı vardı, bugün daha ileriye taşıma ve götürme kararlılığı var. Aynı ruh devam edecek" dedi.