Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Yaz Spor Okulu'nda Kano Eğitimi Alan Öğrenciler Dragon Bot Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Yaz Spor Okulu'nda kano eğitimi alan 30 öğrenci, Türkiye'de ilk kez 500 metre yarışının düzenleneceği 29 Ekim Dragon Bot Şampiyonası'na hazırlanıyor. Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonada öğrenciler, yaşça büyük profesyonel sporcularla yarışacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl futbol, basketbol, voleybol, eskrim, badminton, güreş, boks, halter, tekvando, kick boks, atletizm, kano ve yelken branşlarında açtığı kurslara 7-16 yaş arasında binin üzerinde öğrenci katılıyor. Belediyenin Anakent Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz spor okulunda 10-18 yaş arası öğrencilere kano ve dragon bot eğitimi veriliyor. Yaz tatillerini Batı Park Su Sporları Tesisi'ndeki eğitimlere katılarak değerlendiren 30 öğrenci, teorik bilgilendirmelerin ardından suyla buluşuyor. Yoğun efor sarf etmelerine rağmen antrenmanlarda stres atarak motivasyonlarını yükselten gençler, fiziklerini de güçlendiriyor. Genç dragon botçular, Cumhuriyet'in 100 yılı anısına Samsun'un ev sahipliğinde yapılacak 29 Ekim Dragon Bot Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yaşı büyük sporcularla yarışacak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Gençler Dragon Bot Takımı, şampiyonluğu hedefliyor. Haftanın 3 günü tesislere gelen öğrenciler, güne fizik kondisyon hareketleriyle başlıyor. Amazon Kanalı'nda kanolarıyla alıştırma yaptıktan sonra da 1 davulcu ve 16 kürekçiden oluşan takım, antrenörleri eşliğinde çalışıyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek

29 Ekim Dragon Bot Şampiyonası ilgili bilgi veren Anakent Su Sporları Kano ve Dragon Bot Antrenörü Zafer Benli, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Benli, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu sebeple şehrimizde 29 Ekim'e özel Dragon Bot Şampiyonası düzenleyeceğiz. Türkiye'de ilk kez 200 metre ve 500 metre yarışının yapılacağı şampiyonanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ülkemizin iyi bütün takımlarını şehrimize getirmeye çalışıyoruz. 2014 yılından beri hiç yenilmeyerek şampiyonluğu bırakmayan Dragon Bot Takımı olarak bu yarışmada da mücadele edeceğiz. Buna ilaveten gençlerden de bir takım oluşturuyoruz. Hedefe kilitlenerek antrenmanlarına devam eden genç takımımızın iyi bir derece yapacağına inanıyorum" dedi.

Kurslar sayesinde kano ve dragon botu çok sevdiğini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Batın Işkın, "Yaz aylarını boş geçireceğime spor yapmayı tercih ediyorum. Burada hocamız bize çok eğlenceli aktiviteler yaptırıyor. Suyun üzerinde kano sporu yapmak gerçekten çok keyifli. Kanoyu bırakmayı düşünmüyorum. Dragon botta da yarışlara katılıyoruz. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Armin Selçuk, "Denizi ve suyla oynamayı çok seviyorum. Tesisi gelip geçerken görüyordum. Merak edip geldim ve kanoya başladım. 6 yıldır kano sporu yapıyorum" şeklinde konuştu.

Mersin'de öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Tuğra Öğüt ise "Yazın ailemle Samsun'a geliyoruz. Kano her yönüyle çok eğlenceli ve herkesin yapması gereken bir spor. Bu sene de yaz tatilimi kano eğitimi alarak geçiriyorum. Kanoyu seçmemin sebebi hem deniz sporlarını seviyorum hem de tek başıma yapabileceğim bir spor. Çok zevkli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN