Şampiyonlar Ligi oynanan 8 maçla başladı Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Günün dikkat çeken maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İtalya temsilcisi Juventus'u 2-1 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti. Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı. GÜNÜN SÜRPRİZİ DINAMO ZAGREP'TEN Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı. SON ŞAMPİYON KAZANARAK BAŞLADI UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde; E GRUBU Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0 Salzburg - Milan: 1-1 F GRUBU RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4 Celtic - Real Madrid: 0-3 G GRUBU Borussia Dortmund - FC Kopenhag: 3-0 Sevilla - Manchester City: 0-4 H GRUBU Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1 Benfica - Maccabi Haifa: 2-0 Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Juventus Spor Haberler

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