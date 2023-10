SPOR Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu

Şampiyon VakıfBank, kupasına kavuştu

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)- Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan VakıfBank, düzenlenen törenle kupasını aldı. Sarı-siyahlı oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar kupa sevincini coşkuyla kutladı.

Maçın ardından düzenlenen törenle VakıfBank kupasına kavuşurken, tribünlerdeki taraftarlar, iki takım oyuncularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı alkışladı.

Kupa töreninin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, kupa maçının MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Jordan Thompson ve Zehra Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN EN İYİ LİGİ

Mücadelesinden dolayı her iki takımı da kutlayarak sözlerine başlayan TVF Başkanı Üstündağ, 'Türk voleybolu nerelere geldi. Ligiyle milli takımıyla neler yaşıyor' Milli takımına bakıyorsunuz dünyada 1 numara, liglere bakıyorsunuz Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ligi. Sezon başı takımlar hazır olmamasına rağmen Süper Kupa'yla başlayan bu müsabakada 3-2'lik çekişmeli, kim kazandığı son topa kadar belli olmayan bir maç izledik. Her iki takımı da canı gönülden kutluyorum. VakıfBank'ı şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe'yi de bu güzel finalde mücadelesinden dolayı kutluyorum. Neticede kazanan Türk voleybolu. Gerek kulüpler gerek milli takımlarda muhteşem bir voleybol ziyafeti yaşattığımızı düşünüyorum. Ülkemiz 4 aydır milli takımla yattı, kalktı. Eminim ki şimdi de taraftarlar kendi takımlarının maçlarını takip edecekler. Bu kalitedeki maçlar gerek Anadolu'da gerek büyükşehirlerde devam edecek. Taraftarlar sezon boyunca muhteşem maçlar izleyecek. Bir teşekkürüm de taraftara. Şu taraftarın centilmenliğini görüyorsunuz. Fair-Play ödülü verilecekse bu taraftara verilecek. Çünkü yarı yarıya, her iki takımın seyircileri anons ediliyor. Her iki takımı da alkışlayalım deniliyor ve tüm salon her iki takımı da alkışlıyor. Bu centilmenlik, bu güzellik voleybolda yaşandıkça bizi çok mutlu ediyor. Her iki takımın taraftarlarına yöneticilerine, oyuncularına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yeni sezon için tüm takımlara başarılar diliyorum? ifadelerini kullandı.

'VOLEYBOLUN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRDÜĞÜNE İNANIYORUM'

Voleyboldaki başarıyı sürdürmek istediklerini aktaran Üstündağ, 'Hayal edemediğimiz bir şey de şuydu: Şuradaki basın ordusunu görüyorsunuz; Muhteşem. Bunlar bizi mutlu ediyor voleybolun hak ettiği değeri gördüğüne inanıyorum. Artık dünyanın 1 numarasıyız. İnşallah bunu sürdürmek istiyoruz ve orada kalmak istiyoruz. İlk turnuvada o sırayı kaybedersek bu olmaz, zor olan artık zirvede kalmaktır. Bizim bu oyuncularımız zoru başaracak oyunculardır. İnşallah zirvede kalacağız. 2028 Los Angeles'e kadar bu takım birinciliği kimseye vermeyecektir. 2'nci ile aramızdaki puan farkı 39,5' diyerek sözlerini tamamladı.

GUIDETTI: VAKIFBANK HER ZAMAN BÜYÜK BİR TAKIM

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkçe yaptığı açıklamasında taraftarlara teşekkür ederek, 'Bugün burada inanılmaz bir atmosfer vardı. Voleybol Türkiye'de gerçekten çok önemli bir yere sahip. İki takım da bugün çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Çok iyi bir oyun vardı ve çok iyi bir maç oynandı. Ben teşekkür ediyorum oyuncularıma. VakıfBank her zaman büyük bir takım. Takımım her zaman iyi oynamaya çalışıyor. Takım çok fazla antrenman yapamasa da performans çok iyiydi. Teknik kadroma çok teşekkür ederim. Yardımcılarım olmasa ben bir hiçim' şeklinde konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: ALINACAK DAHA ÇOK KUPA VAR

VakıfBank Spor Kulübü ile bu sezonki ilk hedeflerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu vurgulayan Zehra Güneş, 'Mutlu bir şekilde kupayı müzemize götüreceğiz. Önümüzde önemli hedefler var. Sezon boyunca emin adımlarla ilerleyip hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Süper Kupa maçı hiçbir zaman belirleyici bir maç değildir. Takımla yeni antrenman yapmaya başladık. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Bugün daha az hata yapan kazandı. Her şey sezon içinde belli olacak. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kariyerimin altın zamanını daha yaşamadım. Şampiyonlarımız geçmişte kaldı. Alınacak daha çok kupa var. Şu an onlara odaklıyım' diye konuştu.

THOMPSON: UMARIM TÜM KUPALARI KAZANIRIZ

Fenerbahçe karşısında bulduğu 29 sayı ile şampiyonlukta önemli bir payı olan Jordan Thompson, kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu.

Jordan Thompson zor bir maçı kazandıklarını belirterek, 'Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yeni maceraya da oldukça güzel bir başlangıç yaptı. Zor bir rakibe karşı oynadık. Mücadelede kalmayı başardık ve sonunda kupayı kazandık. Umarım tüm kupaları kazanırız. Daha yeni bir araya gelip antrenman yapmaya başladık. Umarım devamı gelir' diyerek sözlerini tamamladı.