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Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

4 Aralık 2023 16:44 Son Güncelleme: 16:45 Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve grip olan bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.