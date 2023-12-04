Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve grip olan bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Bilal Başacıkoğlu, Kabongo Kasongo ve İbrahim Demir ile grip olan Burak Süleyman katılmadı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.