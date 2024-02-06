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Sakaryaspor, Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki santrfor Koray Kılınç ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol Ankara Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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