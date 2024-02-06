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Sakaryaspor, Bodrumspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Bodrumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Bodrumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'de deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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