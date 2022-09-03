Sakarya spor haberi: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı Spor Haberleri Sakarya gelişmesine göre Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında sabah saatlerinde başlayan organizasyonda sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti. Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti. İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı. Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek. Spor Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Denizcilik Serdivan Sakarya Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sakarya spor haberi: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.