Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Sancaktepe'yi 3-0 Mağlup Etti
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden takım, bir sonraki maçta Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde Sancaktepe Ampute Takımını 3-0 mağlup etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Sancaktepe Ampute Takımı ile karşı karşıya gelen temsilci, maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Üç puanı üç golle alan takım, 21 Ocak Pazar günü Kayseri Erciyes Ampute Takımı ile karşılaşacak. - SAKARYA