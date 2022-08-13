Rize haber | Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 Rize haberleri... Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 9. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mikail'in ceza sahasının dışından şutunda top auta çıktı. 40. dakikada Alberk'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Emirhan'ın kafa vuruşuyla top az farkla auta çıktı. 49. dakikada sağdan Benhur Keser'in ortasında ceza sahası içinde Enriko Papa meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 Stat: Çaykur Didi Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Turgut xx, Sezgin Çınar xx Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx, Bahadır xx, Emirhan x, Koray x (Srdan dk. 72 x), Benhur xx (Mithat dk 73 x), Miya, Enrıko xx (Emircan dk. 73 x), Gökhan xx, Bolasie xx (Deniz dk. 65 x), Sefa xx (Efe dk. 82 ?) Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Kerem, Ercan Teknik Direktör: Bülent Korkmaz xx Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Muharrem xx, Aykut x, Erkam x, Erhan x, Camara (Melih dk. 65 x), Bardhi (Uerdı dk. 62 x), Mikail x, Olowoyin x, Muhammed xx (Taha Batuhan dk. 89 ?), Balaj x (Hamza dk. 62 x) Yedekler: Kayacan, Hamza, Abdullah, Haşim Arda, Ogün Teknik Direktör: Taner Taşkın xx Goller: Enriko Papa (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Rashad Muhammed (dk.72) (Ankara Keçiörengücü) Sarı kartlar: Alberk (Çaykur Rizespor), Olowoyin, Aykut (Ankara Keçiörengücü) - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Rizespor Ankara Spor Haberler

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