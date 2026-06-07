Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin Dünya Kupası umudu ve bir dönüm noktası hikayesi

Türkiye, üçüncü olarak tarihi bir başarıya imza attığı 2002 Dünya Kupası'ndan 24 yıl sonra yeniden turnuvada boy gösterecek.

Futbol otoriteleri A Milli Takım'ın son dönemin en iyi kadrosuna sahip olduğu görüşünde birleşiyor.

Ancak takımın belki de en önemli eksiği, klasik bir santraforunun olmaması.

İşte bu noktada devreye girebilecek isim asıl mevki sol kanat olsa da Türkiye formasıyla 51 maçta 15 gol atan Kerem Aktürkoğlu.

Kerem, 105 maçta 22 gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra A Milli Takım'ın 26 kişilik Dünya Kupası aday kadrosunda milli maçlarda en fazla fileleri havalandıran ikinci isim.

Onu son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcularından biri yapan gelişme ise tıpkı Emre Belözoğlu gibi, bir dönem Galatasaray'da forma giydikten sonra, yurt dışında sürdürdüğü kariyerine son vererek Fenerbahçe'ye transfer olması oldu.

Transfermarkt sitesinin güncel verilerine göre, 27 yaşında ve 1.72 boyundaki Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Gölcükspor'da başladı, Bodrumspor'da olgunlaştı

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde doğdu. Futbola 2011'de Gölcükspor altyapısında başladı.

2011-2013 yılları arasında Gölcükspor forması giydikten sonra, kariyerine yine Gölcük'te amatör bir kulüp olan Hisareynspor'un altyapısında devam etti.

2014 yılında da İstanbul Başakşehir altyapısına geçiş yaptı.

Tekniği, oyun zekası ve şut yeteneğiyle çok erken yaşlarda dikkat çekti.

Ancak altyapı antrenörleri onun fiziksel zayıflığının ve bu alanda gelişme sürecinin uzun sürebileceğinin farkındaydı.

Bu nedenle Kerem Aktürkoğlu profesyonel seviyeye tam adapte olabilmesi için alt liglerde çeşitli takımlarda forma giydi.

Özellikle Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da kendisini fiziksel ve mental olarak geliştirdi. Kerem, şampiyon olarak üçüncü ligden ikinci lige çıkan Bodrumspor'un kadrosundaydı.

'Babamla her sabah 06:30'da yola çıkıyorduk'

Galatasaray dergisinin Şubat 2022'de yayımlanan sayısında, "Normalde elbette sokaklardaki her çocuk gibi ben de çok futbol oynadım. Futbol tutkusu çok fazlaydı içimde" demiş ve tüm maçlarına gelen babasının desteğinden övgüyle söz etmişti.

Kerem Aktürkoğlu, kendisini kadroda görmek istediği Başakşehir tarafından kiralık olarak Erokspor'a gönderilmesine karşı çıktı. Kulüple yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir sezon altyapıda idman yaptı.

Kerem, o günleri yine Galatasaray dergisine şöyle anlatmıştı:

"Biz öyle bir karar aldık babamla, konuştuk. Bir sene beni Kocaeli'nden İstanbul'a Balat'a her gün idmanlara getirip götürdü. İdmanlarımız sat 09.00'daydı. Sabah 06:30-07:00'de kalkıp kahvaltıyı yolda yapıyorduk. Erkenden çıkıyorduk, trafiğe yakalanmamak için.

"Gidiyorduk geliyorduk her sabah. Gitmeyince sıkıntı oluyordu. O zamanlar Mustafa Hoca [Mustafa Sarıgül] altyapı sorumlusuydu. O da çok yardımcı oluyordu bana sağ olsun."

Kerem Aktürkoğlu'nun parladığı kulüp ise 24 Erzincanspor oldu. Kerem, 2019-2020 sezonunda kanat oyuncusu olarak 34 maçta 20 gol attı ve takımının TFF 2.Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşadı, asist kralı oldu

Kerem Aktürkoğlu, 24 Erzincanspor'daki performansıyla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti ve sözleşmesinin bitmesiyle 2 Eylül 2020'de bonservissiz şekilde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer oldu.

A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına da 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

Kerem'in Galatasaray'daki ilk sezonuna, Brezilyalı takım arkadaşı Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) ile kavgası damga vurdu.

16 Ağustos 2021'deki Galatasaray-Giresunspor maçında, Kerem'in kendisine "sus" işareti yapmasına öfkelenen Marcao, kendi yarı sahasından koşarak genç futbolcunun üzerine yürüdü ve ona saldırarak kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, takım arkadaşına saldıran Marcao'ya sekiz resmi müsabakadan men ve para cezası verdi. Galatasaray, Marcao'yu geçici olarak kadro dışı bıraktı. Daha sonra Marcao özür diledi, iki futbolcu antrenmanda bir araya gelerek sarıldı ve barıştı.

Kerem Aktürkoğlu, 2020-2024 yılları arasında dört sezon Galatasaray forması giydi. 179 maçta 46 gol attı, 42 asist yaptı.

Özellikle bu sezonların son ikisinde, Okan Buruk döneminde çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray formasıyla iki Süper Lig Şampiyonluğu (2022-2023, 2023-2024), bir Süper Kupa Şampiyonluğu (2023-2024) yaşadı. 2022-2023 sezonunda yaptığı 12 asistle ligin asist kralı oldu.

Kaptanlık krizi sonrası Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna, Süper Kupa finalinde Beşiktaş karşısında aldığı 5-0'lık şok yenilgiyle başladı.

Maçın devre arasında Kerem Aktürkoğlu ve teknik heyet arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray ve Kerem arasındaki ipler, Young Boys ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları sırasında tamamen koptu.

Young Boys'un 3-2 kazandığı İsviçre'deki ilk maçın devre arasında, sarı kırmızıların kalecisi Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıkınca kaptanlık bandı Kerem Aktürkoğlu yerine önce Mauro Icardi'ye, sonra da Berkan Kutlu'ya verildi.

Karara tepki gösteren Kerem maçtan sonra sosyal medyadan hesabından "kaptanlığı bıraktığını" açıklayınca, Galatasaray milli futbolcuyu satmaya karar verdi.

Benfica günleri

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay bedeliyle Portekiz devi Benfica'ya sattı.

Kerem Aktürkoğlu, 2024-2025 sezonunda Benfica formasıyla çıktığı maçlarda 15 gol attı, 12 asist yaptı.

Özellikle milli takımdan da takım arkadaşı olan Orkun Kökçü'nün Benfica forması giymesi ve golcü Vangelis Pavlidis ile çok iyi bir ikili oluşturması da Kerem'in Portekiz'deki başarılarına katkıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi maçlarında Kızılyıldız, Atlético Madrid ve Feyenoord filelerini havalandıran Kerem, Portekiz Ligi'nde ise ilk karşılaşmasında Santa Clara'ya gol attı, Rio Ave açında ise hat-trick yaptı.

Benfica formasıyla son golünü attığı Fenerbahçe'ye transfer oldu

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla son golünü 27 Ağustos 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe'ye attı.

Bu golle birlikte sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hayallerine son veren Kerem, birkaç gün sonra 1 Eylül 2025'te Fenerbahçe ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli transferi oldu.

Fenerbahçe yönetimi ise Kerem'in transferini Benfica maçları öncesi tamamlayamadığı için eleştirildi.

Kerem Aktürkoğlu Fenernbahçe'yi eleyen golü atmasına rağmen kulüp yönetiminin transferden vazgeçmemesini büyük takdirle karşıladığını söyledi ve imza töreninde şu sözlerle yeni kulübünü övdü:

"Maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşündüm. Ancak Fenerbahçe yönetimi çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı söyledi. Başkanımız [Ali Koç] ertesi gün arayıp 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen profesyonelliğinin gereğini yaptın' dedi."

Transferi gerçekleştiren Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını da karşıladı.

Transfer Fenerbahçe'nin harcama limitlerinin dolu olduğu bir dönemde "İmaj Hakları Kontratı" modeliyle yapıldı.

Galatasaray ile ilgili sözleri tepki çekti

Kerem Aktürkoğlu'nun, transferi sonrası "Türkiye'nin en şerefli takımına geldim" şeklindeki sözlerine Galatasaray kulübü büyük tepki gösterdi.

Milli futbolcuyu eleştirenler, onun Galatasaray dergisinin Şubat 2022 sayısındaki "Ben çocukluğumda zaten Galatasaray'ı tutuyordum" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Fenerbahçe ise transfer sonrası Kerem'in sarı lacivertli formalı çocukluk fotoğrafını yayımladı.

Transfer sürecinde Fenerbahçe Spor Kulübü Resmi Sitesi ve FB TV'ye verdiği ilk özel röportajda, çocukluğunda abisiyle birlikte sürekli FB TV izlediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Burada Roberto Carlos ve Anelka'yı takip ettiğim yerde şimdi kendi transfer duyurumu görmek müthiş bir duygu" ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu taraftara hitaben "Size söz veriyorum, bu formayı kalbimle taşıyacağım" dedi.

Fenerbahçe'deki ilk sezonu

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig'de 29 maçta sekiz gol attı, yedi asist yaptı.

Tüm kupalardaki performansı ise 10 gol ve yedi asist oldu.

UEFA Avrupa Ligi'de oynanan Nice maçında ilk yarıda attığı iki golle Fenerbahçe'nin sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

2025-26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla en unutulmaz anı, tansiyonu oldukça yüksek Beşiktaş maçında uzatma dakikalarında (90+11) kazanılan penaltıyı soğukkanlı bir vuruşla ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirmesi oldu.

Ancak Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer etmesine karşın 2025-2026 sezonunu, Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Milli takım kariyeri

Kerem Aktürkoğlu, milli takımda hem sol kanatta hem de santrafor olarak görev yaptı.

Elli bir maçta kaydettiği 15 golün ilkini, 8 Ekim 2021'de İstanbul'da oynanan Norveç maçında attı.

Kerem'in A Milli Futbol Takımı'yla iki unutulmaz maçı var.

Bunların ilki, 9 Eylül 2024'te İzmir'de oynanan ve hat-trick yaparak Türkiye'nin 3-1 kazanmasını sağladığı İzlanda karşılaşması.

Diğeri ise Türkiye'nin Dünya Kupası bileti aldığı Kosova maçı.

Türkiye, 31 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman" demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Çoğumuz 2002 Dünya Kupası'nı hatırlamıyoruz bile. Biz de şimdi gençlerimize, kardeşlerimize hayal kurduracağız."