Pınar Karşıyaka, Hakan Sayılı'yı transfer etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa'dan Hakan Sayılı'yı kadrosuna dahil etti. Geçen sezon ligde başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki uzun forvet, yeni sezonda Karşıyaka formasıyla ter dökecek.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dış transferde Darüşşafaka Lassa'dan Hakan Sayılı'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon ligde 2.9 sayı ve 1.7 ribaunt ortalamaları yakalayan 23 yaşındaki uzun forvet, yeni sezonda yeşil-kırmızılı takımın başarısı için ter dökecek. Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Hakan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3.8 sayı, 1.8 ribaunt ortalaması yakaladı.